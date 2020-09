Benfica volta a emprestar Krovinovic ao West Brom

Filip Krovinovic vai continuar cedido pelo Benfica ao West Bromwich Albion, da Premier League, segundo confirmou o treinador da equipa, Slaven Bilic, em conferência de imprensa.

"Vai acontecer nos próximos dias. Disseram-me que o Filip deve chegar no fim de semana. Estou a contar que ele comece a treinar connosco depois do jogo com o Chelsea [este sábado]. Asseguraram-me que o diretor vai acertar tudo e que ele vem. Mas não posso garantir até que esteja feito", explicou Bilic.

O médio croata de 25 anos foi uma das figuras da subida do WBA à Premier League, com três golos apontados em 43 jogos disputados.

Krovinovic chegou ao Benfica em 2017, depois de uma temporada e meia no Rio Ave. Apontou dois golos em 28 jogos disputados.