​Marcelo Rebelo de Sousa é o visitante 5 milhões dos Clérigos

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu esta quarta-feira o título de visitante cinco milhões do emblemático complexo dos Clérigos, no Porto.



“Na qualidade de visitante número cinco milhões, aqui quero representar e agradecer as gerações e gerações que na Irmandade, e com o apoio de sucessivos bispos do Porto, construíram um património que honra Portugal”, declarou o chefe de Estado durante a cerimónia.

Depois de um amplo trabalho de requalificação, a Torre e a Igreja dos Clérigos reabriram ao público em 12 de dezembro de 2014.

Antes das obras, o monumento não tinha mais de cem mil visitantes por ano, mas a partir de então o número de visitas multiplicou-se por mais de uma dezena. De acordo com dados da Irmandade, a partir de 2015, o registo médio de visitantes ultrapassa os 1,3 milhões.