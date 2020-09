Escritor Ruben A. condecorado a título póstumo por Marcelo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou esta quarta-feira a título póstumo o escritor Ruben A., no ano do centenário do seu nascimento, com o grau de grande-oficial da Ordem Militar de Sant'Iago da Espada.

Esta homenagem a Ruben A. foi divulgada hoje à noite através de uma nota no portal da Presidência da República na Internet.

"Numa cerimónia restrita, que decorreu na Casa Allen no Porto, o Presidente da República, após usar da palavra, entregou as insígnias à filha do homenageado, Alexandra leitão, tendo o filho, Nicolau Leitão, agradecido em nome da família", lê-se na nota.

A Ordem Militar de Sant'Iago da Espada destina-se a distinguir o mérito literário, científico e artístico.

As celebrações do centenário do nascimento de Ruben A. contam com o alto patrocínio do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que assina o prefácio de uma nova edição da autobiografia do escritor, "O Mundo à Minha Procura", que reúne num só os três volumes originais, lançada recentemente pela Assírio & Alvim.

"Sim, Ruben A. viveu no país errado e viveu fora do seu tempo. Porque viveu num Portugal que, em muito, não compreendia aquele homem, aquele homem culto, aquele homem radicalmente independente, aquele homem teimosamente distante dos grupos, das capelas, das correntes, dos alinhamentos, dos rótulos, aquele escritor que, ao escrever acerca de si, escrevia acerca dos outros, ao contar o seu mundo, descrevia o Portugal da sua época, o tal que o não entendia, e, portanto, preferia ignorá-lo, fazer de conta que não existia", escreve Marcelo Rebelo de Sousa no prefácio.

O chefe de Estado descreve Ruben A. como alguém que "gostava de argumentar, de divergir, de criar e recriar, de fazer de iconoclasta, de chocar os espíritos arrumados, bem-comportados, avessos a solavancos maiores".