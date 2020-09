Treinador do Viking aconselha Sporting a jogar pela relva contra o Aberdeen

O treinador dos noruegueses do Viking, eliminados pelo Aberdeen na ronda anterior de qualificação da Liga Europa, aponta o Sporting como favorito no desafio desta quinta-feira. Todavia, Bjarne Berntsen, em entrevista a Bola Branca, também alerta para a boa organização dos escoceses, que pode fazer mossa em Alvalade.

"O Sporting é o grande favorito, mas o Aberdeen é uma equipa organizada e difícil. Ainda são uma equipa de 'kick and rush' [chuta e corre]? Não, não. Jogam bom futebol. São fortes na defesa e quando têm a bola tentam jogar. E são bons nos contra-ataques", começa por explicar o treinador dos nórdicos, que foram eliminados na 2ª pré-eliminatória ao perderem, em casa, por 2-0.

Berntsen, em face do que viu dos escoceses, sugere aos leões que evitem o jogo aéreo, onde o Aberdeen tem condições para ser melhor. E isto não se resume somente à defesa, sublinha o técnico "viking" de 63 anos.

"Acho que o Sporting tem de jogar junto à relva. Não terá chances se a bola andar muito pelo ar, porque eles são muito fortes pelo ar. Ofensivamente e defensivamente", sustenta Bjarne Berntsen, que ficou com três jogadores na retina.

"Um dos melhores foi agora vendido, o McKenna, defesa internacional, para o Nottingham Forest. Não vai jogar e é muito bom. E também dois médios, McCroie e Ferguson, que são bons jogadores", revela.

Por fim, em Bola Branca, o técnico do Viking não esconde que gostaria de ser ele a estar sentado no banco de Alvalade, esta quinta-feira. Porém, com humildade, reconhece que o Aberdeen foi um justo vencedor da eliminatória disputada no passado dia 17 em Stavanger.

"Gostaria de jogar aí sim, mas não fomos bons o suficiente. Não sei se conseguirei ver o jogo, pois não temos os direitos televisivos aqui na Noruega", termina Bernsten.