Emanuel Ferro diz que Sporting está pronto para eliminar o Aberdeen

Emanuel Ferro, treinador-adjunto do Sporting, vai assumir o comando técnico na ausência de Rúben Amorim, que está infetado com a Covid-19. Em conferência de imprensa, o técnico diz que os jogadores é que farão a diferença no jogo contra o Aberdeen e não a presença de Amorim.

"Não há uma rotina para esta circunstância. Nós estamos a conviver na nova realidade e é de enaltecer a resposta de toda a estrutura para criar condições para termos o melhor desempenho. O líder da equipa técnica não esteve presente e isso não é a mesma coisa, mas através da tecnologia ele esteve sempre dentro da preparação. Dentro desse condicionalismo preparámos bem a equipa e temos a certeza que estamos prontos para o jogo de amanhã", disse.

Emanuel Ferro é o treinador inscrito na Liga e nas provas europeias, uma vez que Amorim não tem o nível máximo de habilitações. Emanuel Ferro assume a pasta principal temporariamente, mas não vê isso como responsabilidade acrescida.

"Quem trabalha num clube como o Sporting tem uma responsabilidade máxima. A responsabilidade, seja minha ou dos jogadores, tem de ser encarada desta forma. É isso que vai acontecer amanhã. É verdade que não teremos o líder e vamos tentar minimizar esse facto com as melhores formas que temos ao nosso dispor para ajudar a equipa. Porém, aquilo que faz o jogo são os jogadores e conhecemos a orientação desse jogo", acrescenta.

Sobre o Aberdeen, Ferro destaca as diversas formas de jogar que a equipa apresenta, mas acredita num bom resultado.

"O Aberdeen vem à procura de um resultado para passar à fase seguinte. Beneficia de algo que é raro, que é de uma estabilidade a nível técnico que permite à equipa jogar de formas diversas. Estamos a jogar no nosso estádio, queremos impor a ideia de jogo e acreditamos que isso nos leve a um bom resultado. Estamos muito convictos que o trabalho que fizemos nosdára a melhor oportunidade para fazer um bom resultado", termina.