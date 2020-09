Soares e Aboubakar de malas feitas para deixar o FC Porto

Soares e Aboubakar não treinaram na terça-feira e estão prestes a deixar o FC Porto, segundo avança o jornal "O Jogo", esta quarta-feira.

A publicação adianta que Aboubakar, de 28 anos, deverá rescindir o contrato que o liga ao FC Porto até ao final da presente época e assinar pelo Besiktas por duas temporadas, com mais uma de opção.



Tiquinho Soares, de 29 anos, passou o dia, segundo "O Jogo", a fazer exames médicos numa clínica do Porto, a pedido dos chineses do Tianjin Teda, que lhe terão oferecido um contrato de três épocas, com salário de três milhões de euros anuais. A viagem para Tianjin está marcada para quinta-feira.