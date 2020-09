Matheus Reis tem "muita qualidade", mas "não é fácil" substituir Alex Telles

Tiago Pereira, antigo médio do FC Porto, admite que não será fácil encontrar, no imediato, uma alternativa à altura de Alex Telles, ainda que Matheus Reis, do Rio Ave, dê bons indicadores para o futuro.

O presidente do Rio Ave confirmou, na terça-feira, que o FC Porto tinha feito "alguns contactos" por Matheus Reis. Em entrevista a Bola Branca, Tiago Pereira refere que o lateral-esquerdo brasileiro, de 25 anos, "tem muita qualidade", mas coloca Alex Telles noutro patamar.

"Matheus Reis é tecnicamente evoluído, é inteligente a atacar e a defender, mas substituir o Alex Telles não é fácil. O Alex tem sido um jogador fundamental no FC Porto, é um lateral goleador e tem um número impressionante de assistências para golo. Não é fácil substitui-lo. Mas se vier, o Matheus será um bom reforço", realça.