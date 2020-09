Aboubakar já levantou voo para a Turquia

A Renascença apurou que o avançado Vincent Aboubakar já levantou voo da cidade do Porto para a Turquia, onde deverá assinar pelo Besiktas e deixar de pertencer, a título definitivo, ao FC Porto.

O ponta-de-lança de 28 anos é um dos avançados que estava na porta de saída dos dragões, depois de ter feito apenas nove jogos na última temporada.

Aboubakar tinha vários pretendentes, principalmente no campeonato turco. O camaronês deverá regressar ao Besiktas, clube que representou em 2016/17, na altura por empréstimo dos dragões, e onde apontou 19 golos em 38 jogos, antes de regressar ao FC Porto.

Resta perceber os termos do negócio, sendo que chegou a estar em cima da mesa a possibilidade de Aboubakar rescindir contrato com os dragões.

Aboubakar chegou ao FC Porto em 2014, proveniente do Lorient. Em cinco temporadas no FC Porto, apontou 58 golos em 125 jogos disputados. No início da temporada 2018/19, sofreu uma grave lesão no joelho. O camaronês voltou às opções na última época, mas com pouco espaço na equipa de Sérgio Conceição.

O avançado tinha mais um ano de contrato com o clube portista e uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros.