PS avisa que plano tem agenda apertada e não há tempo para “discussões intermináveis”

O vice-presidente da bancada socialista Carlos Pereira considerou esta quarta-feira que a agenda de execução do Plano de Recuperação e Resiliência, ou Plano 2020/2030, é apertada e precisa de convergências políticas, e advertiu que não há tempo para "discussões intermináveis".

Carlos Pereira, deputado do PS eleito pela Madeira, falava no encerramento do debate temático na Assembleia da República sobre a proposta do Governo de Plano de Recuperação e Resiliência - documento que será entregue em Bruxelas até 15 de outubro.

"A agenda do Plano de Recuperação é exigente e apertada. Não há tempo para discussões intermináveis, mas há espaço da parte do PS para que possamos convergir no interesse do país", declarou.

Na sua intervenção, Carlos Pereira advogou que os portugueses "não perdoarão se a Assembleia da República for incapaz de gerar um entendimento alargado sobre um Plano de Recuperação que ultrapassa esta legislatura".