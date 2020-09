Governo lamenta “visão limitada e redutora” da direita sobre Plano 2020/2030

O ministro do Planeamento, Nelson de Souza, lamentou esta quarta-feira a “visão limitada e redutora” dos partidos da direita do hemiciclo, no encerramento do debate parlamentar sobre o Plano de Recuperação e Resiliência (PPR) do Governo minoritário do PS.

“De uma forma ou outra, uns mais vocalizados que outros, quase todos os partidos da direita criticaram a alegada alocação excessiva de fundos ao Estado no PPR. Trata-se de uma apreciação que consideramos de muito limitada e redutora, apenas sustentada na contabilidade do quinhão de financiamento diretamente atribuído às empresas”, afirmou.

O responsável governamental acusou PSD, CDS-PP, Chega e Iniciativa Liberal de não reconhecerem que, “com o investimento público previsto, o Estado vai produzir bens e serviços públicos que irão reduzir custos de contexto para as empresas e oferecer melhores serviços coletivos aos cidadãos, entre os quais estão também os trabalhadores das empresas”.