Francisco Assis não exclui possibilidade de uma crise política

O socialista Francisco Assis não exclui a possibilidade de uma crise política motivada pelas dificuldades em aprovar o próximo Orçamento do Estado para 2021.

Em declarações no programa “Casa Comum” da Renascença, o actual presidente do Conselho Económico e Social (CES) diz que o Governo não deve conseguir aprovar o Orçamento a qualquer preço.

"Recomendaria que se fizesse tudo o que é possível para evitar uma crise política, desde que o preço a pagar por isso não comprometa o futuro do país", defende Francisco Assis.

O ex-eurodeputado do PS argumenta que o Governo não pode trocar a subversão da sua linha política pela aprovação de um Orçamento só para evitar uma crise política.

"Devemos evitar o cenário de uma crise política, mas não podemos exclui-lo absolutamente. O Governo tem uma determinada linha de orientação e veremos se, com essa linha, consegue suscitar uma adesão parlamentar que permita evitar uma crise política. Pior que isso seria o Governo aceitar a subversão da sua linha de orientação com a única intenção de evitar uma crise política", sublinha Francisco Assis no “Casa Comum” da Renascença.