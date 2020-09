Focados no Orçamento, BE e PCP passam ao lado do Plano de Recuperação e Resiliência

Os líderes de BE e PCP, Catarina Martins e Jerónimo de Sousa, ignoraram esta quarta-feira o Plano de Recuperação e Resiliência (Plano 2020/2030) do Governo, no Parlamento, preferindo focar-se em medidas imediatas consideradas urgentes e necessárias. Os antigos parceiros do PS na passada legislatura, juntamente com “Os Verdes”, fizeram críticas à postura e intenções do executivo liderado por António Costa no debate no plenário dedicado ao plano 2020/30. “Estamos numa das maiores crises de que temos memória e, no BE, não desconhecemos a enorme dificuldade que a crise coloca ao Estado e às administrações, mas estamos a pouco mais de duas semanas da entrega pelo Governo da sua proposta de Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) e nada se sabe”, afirmou a coordenadora bloquista. Segundo Catarina Martins, o seu partido procura “medidas consistentes e verdadeiras”, pois “o tempo é curto” e é preciso “discutir, sim, o longo prazo”, mas antes disso “resolver as urgências e trabalhar nas soluções para o país”. “Não encontramos resposta a estas questões porque mantém as opções e a orientação de política que fragilizou ao longo dos anos o país”, disse o secretário-geral comunista, referindo-se ao documento elaborado pelo gestor e consultor governamental António Costa Silva, em debate na Assembleia da República.

Para Jerónimo de Sousa, “não é possível ir ao encontro das necessidades dos trabalhadores, do povo e do país sem uma rutura com a politica” que colocou Portugal ”nesta situação”, devendo o Governo “bater-se para que os fundos comunitários sejam integrados numa estratégia nacional de desenvolvimento” e não subjugados a “imposições da União Europeia. Catarina Martins elencou as “urgências do pais”. “Só nos meses de verão os profissionais da saúde fizeram seis milhões e meio de horas extraordinárias”, declarou, defendendo que é necessário contratar mais 4.200 profissionais para o Sistema Nacional de Saúde, algo que fora acordado com o executivo de Costa por ocasião do OE2020, mas que tarda em ser cumprido. A líder bloquista denunciou ainda a previsível “vaga de despedimentos e aumento do desemprego” e questionou o primeiro-ministro sobre se “pretende continuar a garantir o financiamento dos prejuízos do Novo Banco, mesmo sabendo que pode estar a ser enganado pela Lone Star”. “O BE quer debater soluções para o país, apoio robusto para quem perde emprego, salário ou rendimento”, sublinhou, salientando as suas propostas: “reforço dos subsídios de desemprego e social de desemprego, proibição de despedimentos nas empresas que têm apoios ou lucros ou criação do Rendimento Social de Cidadania porque “ninguém pode ficar a baixo do limiar de pobreza no meio da crise pandémica”.