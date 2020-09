Pouca oferta e muitos ajuntamentos na linha entre Marco e Porto. “As pessoas não têm alternativa”

As críticas repetem-se, entre aqueles que andam diariamente na linha do Marco, da CP, que une Marco de Canaveses ao Porto. Comboios muito cheios, pouca frequência e dificuldade em manter o distanciamento social - é este o cenário que descrevem os passageiros mais frequentes, principalmente desde que as escolas reabriram.

A Renascença fez esta viagem de comboio, às 7:54, esta quarta-feira. O que encontrou foi um pouco diferente - um dia atípico, talvez devido à chuva, descrevem aqueles que normalmente fazem este percurso em hora de ponta - os dias não são todos iguais.

Àquela hora da manhã, o comboio parte silencioso, em direção ao Porto. Apenas meia dúzia de pessoas se espalham pela carruagem. Uma delas é Laurinda Oliveira. Como todos os dias, está a caminho do call center onde trabalha, no Porto.