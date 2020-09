Portugal enfrenta segunda vaga mais severa. Outubro será pior do que abril, dizem previsões e especialista

O novo coronavírus chegou a Portugal em março e, apesar dos avanços atingidos nos últimos seis meses, há ainda muitas questões por responder quanto à transmissão, níveis de imunidade e eficácia dos tratamentos.

Uma coisa é certa, “uma projeção feita em fevereiro deste ano terá seguramente muito mais dificuldade em prever a evolução da pandemia, do que uma projeção que façamos agora”, diz Ricardo Mexia.

“Temos muito mais dados, muito mais conhecimento sobre as formas de transmissão e a nossa capacidade de intervir sobre o problema”, adianta o especialista.

Os atuais modelos de previsão são mais precisos, mas não deixam de apresentar variações. Ricardo Mexia tem uma explicação: “na prática, todas as projeções partem de pressupostos. Portanto, quanto mais fatores forem tidos em conta no modelo e contribuírem para modelar a realidade de uma forma mais abrangente, melhor. É evidente que dependerá dos modelos e do número de 'inputs' que o modelo tem para depois fazer essa projeção”.

Mais de 20 mil casos diários em dezembro? "Não faz sentido nenhum"

As projeções do Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde da Universidade de Washington apontam para um pico de 20 mil infeções diárias no início de dezembro, um valor que seria gradualmente reduzido até atingir os oito mil novos casos por dia no final do ano. O mesmo modelo considera, no entanto, um cenário mais otimista.

Partindo do pressuposto de que o uso de máscara é adotado por 95% da população portuguesa, o pico de infeção seria atingido mais tarde, a 26 de dezembro, com cerca de 17 mil novos casos, em 24 horas. Até ao final de 2020, Portugal poderá apresentar, segundo a previsão, mais de oito mil óbitos devido à Covid-19.