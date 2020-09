Covid-19. Quem nunca pediu uma caneta emprestada nas aulas que instale a primeira app

A Universidade de Coimbra fê-lo; a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa também; a Universidade do Porto idem; a Universidade do Algarve, logo no início do mês, lançou esse repto; a Universidade da Beira Interior seguiu a tendência; tal como a Universidade Católica Portuguesa já o havia feito.



A ausência de respostas personalizadas está, em parte, no calendário. A IST-GO começou a ser desenvolvida em abril deste ano, “no pico da primeira vaga” de infeções, quando a Fundação para a Ciência e para a Tecnologia (FCT) lançou a plataforma Science4Covid.



“Avançámos com a proposta de um projeto. Na época, estávamos a discutir a ideia do rastreamento de contactos. O INESC-TEC tinha avançado com essa ideia e nós decidimos que seria importante explorar uma outra vertente que era criar aplicações para envolver os cidadãos”, conta Nuno Jardim Nunes.

Segundo o professor do IST, para que as pessoas (ou alunos) adotem apps Covid, tendo em conta que “envolvem dados sensíveis e levantam algumas preocupações com privacidade”, é “muito importante que estejam associadas ao seu capital social”.

“Estou mais disponível para adotar uma aplicação do IST ou do meu bairro ou da minha cidade do que uma aplicação generalista do país ou da Europa. Isso cria um grande distanciamento social em relação àquilo que é a minha comunidade”, exemplifica Nuno Jardim Nunes.

A falta de proximidade é uma das razões pelas quais solições universais, as “one size fits all”, acabam por não funcionar. Nem por acaso, o diagnóstico traçado pelo professor do IST encaixa no principal obstáculo que a aplicação StayAway Covid está a enfrentar: a falta de adesão dos portugueses.

Até ao momento, apesar dos vários apelos lançados pelo Governo, apenas pouco mais de um milhão de portugueses fez download desse software, sendo que não se sabe quantos desses já desinstalaram a app entretanto.