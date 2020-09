​Baixas por Covid-19 pagas a 100% chegam em outubro

Veja também:

Só em outubro é que vão começar a ser pagas a 100% as baixas por Covid-19.



Os valores vão ser recalculados e pagos com retroativos a partir de 25 de julho, a data em que entrou em vigor o orçamento suplementar.

Questionado pela Renascença sobre esta situação, o Ministério do Trabalho e da Segurança Social nega tratar-se de um atraso e justifica-se com as alterações introduzidas em sede de orçamento suplementar que fazem com que os montantes só possam ser pagos a partir de outubro, com retroativos a partir de 25 de julho.

Fonte do gabinete de Ana Mendes Godinho esclarece que as baixas anteriores a essa data não serão abrangidas.

Já sobre o subsídio por isolamento profilático, a mesma fonte acrescenta que já está a ser pago na totalidade.

Portugal contabiliza pelo menos 1.925 mortos associados à Covid-19 em 69.663 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde.