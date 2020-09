Atenção Viseu e Norte. A Televisão Digital Terrestre muda agora de frequência

“Agarrar no comando da televisão ou do descodificador da TDT e fazer uma sintonia automática”, explicou Ilda Matos (ANACOM) à Renascença , na altura em que a migração da rede foi retomada.

O emissor de Viseu Sul da Televisão Digital Terreste (TDT) começa, nesta quarta-feira, a mudar de frequência. A alteração abrange ainda os distritos do Porto, de Braga, Viana do Castelo e Aveiro.

O processo de migração da rede de TDT começou a 7 de fevereiro e foi suspenso a 13 de março, devido aos efeitos da pandemia de Covid-19, nomeadamente a necessidade de confinamento.

O processo foi entretanto retomado e vai decorrer até ao dia 18 de dezembro, segundo as previsões.

É por causa do 5G que a TDT está em mudança. A Autoridade Nacional das Comunicações (ANACOM) teve a preocupação de assegurar que não fosse necessário substituir ou reorientar a antena, trocar a televisão ou o descodificador, pelo que ninguém terá de subscrever serviços de televisão paga.

No caso dos condomínios/edifícios que tenham instalações com amplificadores monocanal poderão ter que os substituir.

A linha gratuita da ANACOM (800 102 002) funciona todos os dias, entre as 9h00 e as 22h00, para esclarecer dúvidas e obter apoio na sintonia da televisão. Se não for suficiente, a ANACOM agendará uma visita a casa da pessoa para proceder à sintonia, com técnicos seus e de forma também gratuita.