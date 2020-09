Subiu para 500 o número de baleias encalhadas e 380 já morreram

Foi descoberto mais um grupo de baleias-piloto preso num banco de areia na Tasmânia, o que elevou para 500 o número de cetáceos encalhados. Este é considerado o maior incidente do género registado no país.

Dezenas de pessoas estão envolvidas nos trabalhos de salvamento.

Pelo menos mais 380 baleias-piloto presas numa baía remota da Tasmânia morreram, apesar dos intensos esforços para tentar salvá-las, informou um responsável pelos serviços de socorro, precisando ainda que "30 ainda estão vivas e 50 já foram resgatadas".

As autoridades já tinham iniciado operações para salvar sobreviventes entre as cerca de 270 baleias encontradas na segunda-feira numa praia e em dois bancos de areia, perto da remota cidade de Strahan, na costa oeste, no estado insular da Tasmânia.

Outras 200 baleias encalhadas foram esta quarta-feira avistadas do ar, a menos de dez quilómetros a sul, informou o gestor de Parques e Serviços de Vida Selvagem da Tasmânia, Nic Deka.

"Do ar, não pareciam estar numa condição que justificasse o salvamento", acrescentou, explicando que "a maioria parecia estar morta".

Cerca de um terço do primeiro grupo morreu na noite de segunda-feira.