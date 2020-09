Próxima juíza do Supremo Tribunal deverá ser mulher e católica

Ruth Bader Ginsburg estava firmemente do lado liberal, ou progressista, do tribunal e a sua substituição por um juiz mais conservador será, caso se concretize, uma das maiores vitórias para o Partido Republicano em todo o mandato de Donald Trump.

Este facto faz com que as nomeações para vagas no Supremo sejam também um assunto da maior importância política.

O aborto a pedido foi legalizado para todo o país através de uma decisão do Supremo Tribunal nos anos 70 do Século XX e mais recentemente o mesmo aconteceu com o casamento entre pessoas do mesmo sexo, quando o tribunal decretou que a sua proibição violava a constituição.

As nomeações para o Supremo Tribunal são de extrema importância nos Estados Unidos. Os cargos são vitalícios e o tribunal tem um papel legislativo, na prática, uma vez que quase todas as leis polémicas ou fraturantes acabam por ser decididas pelos seus nove membros.

Terceira nomeação

O facto de o cargo de juiz do Supremo Tribunal ser vitalício significa que a quantidade de nomeações que um Presidente pode fazer é imponderável. Em oito anos na presidência, Barack Obama fez apenas duas nomeações, Elena Kagan e Sonia Sotomaior. Por sua vez, caso seja bem-sucedido, Trump conseguirá fazer três em apenas quatro anos.

Um dos factos que está a causar alguma polémica neste momento é que a maioria republicana no Congresso impediu a Administração de Barack Obama de nomear, já no final do seu segundo mandato, um substituto para Antonin Scalia, o porta-estandarte da fação conservadora do Tribunal, em 2016. Na altura os republicanos argumentaram que não fazia sentido um Presidente em fim de mandato tomar uma decisão desta magnitude. Contudo, agora os republicanos, incluindo os moderados como Mitt Romney, que é um adversário de Trump dentro do partido, já mostraram que estão disponíveis para avançar com o processo e tudo indica que o conseguirão.

A substituição de Scalia por Neil Gorsuch colocou um conservador no lugar de outro, deixando o Tribunal com o mesmo equilíbrio de tendências: quatro conservadores, quatro liberais e Anthony Kennedy, que ora votava com um bloco, ora com o outro, em questões mais fraturantes. Foi o seu voto, por exemplo, que permitiu legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo a nível federal e votou também em diversas ocasiões contra leis que pretendiam restringir o acesso ao aborto.

Contudo, em 2018 o juiz Anthony Kennedy resignou ao cargo e foi nomeado para o seu lugar Brett Kavenaugh, apesar da resistência democrata no congresso. A sua substituição deu finalmente aos conservadores uma maioria no tribunal, embora marginal, com cinco juízes de tendência mais conservadora e quatro liberais.

A história já mostrou, todavia, que mesmo estas contas não são matemáticas. Numa decisão em janeiro de 2020 o tribunal acabou por chumbar uma proposta de lei que tornaria praticamente impossível obter um aborto no Estado do Luisiana. Na altura votaram contra a lei os quatro juízes liberais e um dos conservadores, John Roberts, que preside ao tribunal. Contudo, a objeção de Roberts, que não assinou a decisão da maioria, preferindo publicar o seu próprio documento, prendia-se com questões de processo e não com o princípio que tinha motivado a lei.

De resto, a história está cheia de surpresas no Supremo Tribunal, com juízes que pareciam ser moderados e acabaram por se tornar mais radicais – como é o caso de Ginsburg – ou que pareciam solidamente dentro de uma das tendências mas na prática se revelaram mais moderados.

A substituição de Ginsburg por uma conservadora, porém, deixará o tribunal com uma maioria de seis conservadores contra três, o que já dá uma margem de segurança muito mais confortável.