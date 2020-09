Frederico Silva a uma vitória do quadro principal de Roland Garros

O tenista Frederico Silva qualificou-se para a terceira e última ronda da fase de qualificação do grand slam de Roland Garros.

O português, número 195 do mundo, derrotou o brasileiro João Menezes, 189.º do ranking, em dois sets só decididos no tie-break, por 7-6 (7/4) e 7-6 (7/2).

Agora, Frederico Silva vai defrontar o checo Tomas Machac, de 19 anos, atual 252 da lista ATP.

Se passar mais esta ronda, o português de 25 anos entrará pela primeira vez no quadro principal de um torneio do Grand Slam em seniores.

O quadro principal de Roland Garros arranca a 27 de setembro.