Chicago Bulls contratam treinador dos Thunder

Os Chicago Bulls têm novo treinador para a próxima época. Trata-se de Billy Donovan, que orientava os Oklahoma City Thunder.

O antigo basquetebolista, de 55 anos, deixa uma equipa que levou cinco vezes aos "play-offs" nos cinco anos que treinou, com um registo de 243 vitórias para 157 derrotas. Os termos do contrato com os Bulls, incluindo a duração, não foram divulgados.

Em declarações reproduzidas no site oficial de Chicago, Billy Donovan agradeceu a oportunidade e pelo esforço em contratá-lo.

Enquanto jogador, na NBA, Billy Donovan representou os extintos Wyoming Wildcatters e os New York Knicks.