Rui Almeida, treinador do Gil Vicente, está recuperado da Covid-19.

Em nota oficial publicada no Facebook, esta quarta-feira, o Gil Vicente informou que o técnico está "totalmente recuperado", tal como o treinador de guarda-redes, Miguel Matos. Cumprido o isolamento, a equipa técnica gilista está, agora, completa.

Rui Almeida era um dos 18 elementos do Gil Vicente que acusaram positivo à Covid-19. Além do treinador, foram infetados com o novo coronavírus 10 jogadores, quatro elementos da equipa técnica e restante estrutura do futebol, e outras três pessoas do clube.

Todos esses casos e os 12 detetados no Sporting (11 à altura dos factos) levaram ao adiamento do Sporting-Gil Vicente, que teria marcado a estreia de ambas as equipas no campeonato.

Contudo, o Gil Vicente já assegurou que a receção ao Portimonense, da segunda jornada e marcada para domingo, às 16h00, "não está em risco". A equipa minhota aguarda, agora, autorização das autoridades de saúde para regressar aos treinos de grupo no relvado.