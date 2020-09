Rio Ave não se esconde perante o Besiktas. "Vamos para ganhar"

Augusto Gama, treinador adjunto do Rio Ave, garante que a equipa quer bater o Besiktas, apesar de reconhecer o valor do emblema turco. Em conferência de imprensa em Istambul, o técnico fala num "grande desafio".

"É um desafio grande para o Rio Ave. Gostamos de andar na Liga Europa e, por isso, já não somos inexperientes nestas andanças. Vamos defrontar um adversário com valor, mas é com muita ambição que vamos para o jogo, para ganhar", disse.

O Besiktas recebe o Rio Ave sem público, o que poderá conferir uma vantagem para a equipa visitante. Ainda assim, Augusto Gama não retira qualquer dificuldade à eliminatória.

"Todos nós gostamos de jogar com público nas bancadas e o Besiktas gostaria de ter esse apoio. Mas não sei será uma vantagem para nós por ser um jogo a eliminar, com características de final. O Besiktas é uma das equipas mais fortes na Turquia", acredita.

Gelson Dala não vai a jogo, mas o técnico adjunto de Mário Silva diz que a equipa está preparada para colmatar a sua ausência: "É um jogador de imensa qualidade, mas o Rio Ave tem um plantel formado por jogadores de excelente qualidade. Temos jogadores para o substituir. Quem estiver em campo, vai dar o melhor em prol da equipa. É disso que esperamos".

Carlos Mané divide favoritismo

O extremo do Rio Ave também marcou presença na conferência de imprensa e acredita que o favoritismo está dividido.

"O Besiktas tem sempre bons jogadores e boas equipas. É uma equipa com história e sabemos que vai ser difícil ganhar. Vamos dar tudo para ganhar, sabendo que os adeptos do Besiktas não estarão lá. As hipóteses de êxito serão 50/50 para cada equipa", afirma.

Carlos Mané não esconde o objetivo de chegar à fase de grupos da Liga Europa: "Qualquer jogador sonha em chegar à fase de grupos da Liga Europa. Para o Rio Ave é um objetivo. Vamos entrar fortes, sabendo que o adversário tem uma boa equipa", termina.