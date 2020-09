Primeiro despedimento na II Liga. Daúto Faquirá deixa o Covilhã

Daúto Faquirá é o protagonista do primeiro despedimento na II Liga. O treinador deixa o comando técnico do Sporting da Covilhã depois de três derrotas no arranque do campeonato.

"O Sporting Clube da Covilhã informa que o Mister Daúto Faquirá e sua equipa técnica, terminaram, nesta data, a sua ligação contratual com o Covilhã", pode ler-se.

Faquirá, de 54 anos, chegou ao Covilhã em dezembro, depois da saída de Ricardo Soares para o Moreirense, na I Liga. Apesar do início promissor, com duas vitórias e dois empates em quatro jogos, o Covilhã não vencia desde fevereiro, tendo somado oito jogos sem qualquer vitória.

Antes, Daúto Faquirá tinha treinado no Sintrense, Odivelas, Barreirense, Estoril, Estrela da Amadora, Vitória de Setúbal, Olhanense e 1º de Agosto.