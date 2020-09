Nuno Almeida e Luís Godinho nos jogos de Benfica e FC Porto

Já são conhecidos os árbitros para os primeiros quatro jogos da segunda jornada da I Liga. Nuno Almeida vai estar na partida do Benfica e Luís Godinho no jogo do FC Porto.

Árbitros 2ª jornada:

Sp Braga - Santa Clara

Árbitro: Rui Costa

Assistentes: João Bessa Silva e Nélson Cunha

4.º árbitro: Bruno Nunes

VAR: João Bento

AVAR: Carlos Covão

Marítimo - Tondela

Árbitro: André Narciso

Assistentes: Paulo Brás e Marco Vieira

4.ª árbitro: José Rodrigues

VAR: Vítor Ferreira

AVAR: Paulo Miranda

Benfica-Moreirense

Árbitro: Nuno Almeida

Assistentes: André Campos e José Luzia

4.º árbitro: Marcos Brazão

VAR: Rui Oliveira

AVAR: Carlos Campos

Boavista - FC Porto

Árbitro: Luís Godinho

Assistentes: Rui Teixeira e Ricardo Santos

4.ª árbitro: David Silva

VAR: Hugo Miguel

AVAR: Bruno Jesus