Nélson Semedo é o Euromilhões do Sintrense

"O Sintrense será ressarcido pelo valor semelhante ao que foi do Barcelona, que não é 500 mil, é um bocadinho menos, porque contam os dias inscritos na Federação e não as épocas concluídas . Entre 400 a 500 mil euros", explica o dirigente do clube de Sintra.

O presidente do Sport União Sintrense, José Sequeira, confirma a Bola Branca que já tem na sua posse os primeiros dados referentes ao mecanismo de solidariedade, pelos direitos de formação, e aponta para um encaixe próximo do meio milhão de euros.

Tudo para o clube e para melhorar instalações





O montante referente aos direitos de formação de Nélson Semedo, que representou o Sintrense entre os 14 e os 18 anos de idade, caem todos nos cofres do clube. A SAD recebe zero.



"São direitos de formação do clube, não tem nada a ver com a SAD. A SAD terá direito a jogadores que sejam seniores e que tenham passado pelo clube", esclarece José Sequeira, nesta entrevista.

Dinheiro fresco para os cofres do Sintrense, já com destino traçado. José Sequeira revela que é o mesmo do valor recebido há três anos.

O objetivo é apostar nas infraestruturas do clube, incluindo o estádio do Sintrense e um segundo campo reabilitado com o dinheiro recebido da transferência de Semedo para o Barcelona, e melhorar as condições oferecidas aos escalões de formação.