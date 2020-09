O Marítimo anunciou a contratação de Faiq Bolkiah, internacional pelo Brunei, antigo jogador do Leicester City.

O médio de 22 anos é conhecido por ser considerado o jogador mais rico do mundo, por ser sobrinho do sultão do Brunei, Hassanal Bolkiah, que tem uma fortuna avaliada em 18 mil milhões de euros.

Bolkiah fez toda a formação em Inglaterra, passando por clubes de elite como Southampton, Arsenal, Chelsea, Stoke e Leicester City, que representava desde 2015.