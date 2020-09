Desportivo das Aves desiste do Campeonato de Portugal

A SAD do Desportivo das Aves vai abdicar da participação no Campeonato de Portugal. A confirmação foi dada à Renascença pelo treinador da equipa, Paulo Gentil, que foi informado da decisão pelo presidente da SAD, Wei Zhao, esta manhã, durante o treino.

"Ficamos surpreendidos porque fomos deparados no treino desta manhã com o presidente da SAD a dizer-nos que existiam problemas logísticos, financeiros e de alguns processos, que a mim me ultrapassam. Disse-nos abertamente que não entraríamos no Campeonato de Portugal", confirma.

Paulo Gentil, que foi contratado esta época depois de ter orientado o Perafita, garante ter sido apanhado de surpresa, apesar do clube avense não ter participado na primeira jornada do Campeonato de Portugal, frente ao Berço.

"Estavámos a trabalhar há mais de uma semana, com trabalho bidiário até. Estávamos preparados, não tão bem como queríamos, para o jogo da Taça de Portugal contra o Felgueiras", diz. O jogo da Taça tinha data marcada para o próximo domingo.

O técnico explica que a SAD tinha garantido ao plantel que a falta de comparência no jogo contra o Berço, que se traduziu numa derrota automática por 3-0, se deveu meramente a problemas logísticos.

"Estavamos a tornar-nos competitivos dentro da realidade do Campeonato de Portugal. Reforçaram a ideia que a nossa ausência do primeiro jogo contra o Berço teria sido num contexto logístico, mas não esperavamos que isto acontecesse nesta altura. Fomos deparados com esta circunstância, ficamos chocados e admirados com a situação", avança.

O Aves foi despromovido desportivamente à II Liga, depois de ter terminado o campeonato na última posição do campeonato. No entanto, o clube não cumpriu com os pressupostos financeiros e falhou a inscrição na II Liga, tendo sido relegado diretamente para o Campeonato de Portugal, à semelhança do Vitória de Setúbal.

Os problemas financeiros do Aves começaram durante a última temporada, com salários em atraso que levaram à rescisão de contrato unilateral de vários jogadores.

Na reta final da temporada, chegou a existir a possibilidade do Aves não comparecer aos últimos dois jogos da temporada, contra o Benfica e Portimonense, depois do clube não ter pago a apólice de seguros, requisito obrigatório para o plantel poder treinar e competir.

SAD poderá fechar portas

Depois de confrontado com a realidade da desistência do Campeonato de Portugal, Paulo Gentil explica que a equipa técnica já terminou a ligação ao Aves: "A equipa técnica já saiu. Pelo que nos apercebemos, isto terminou hoje. Os jogadores estão a negociar algumas circunstâncias, mas a equipa técnica saiu de imediato".

Perante este cenário, Paulo Gentil acredita que a SAD vai cessar atividade: "Sim, definitivamente. Depois da conversa de hoje, não tenho a mínima dúvida. É triste e lamentável, mas é o que é".

Em causa estará uma proibição de inscrição de jogadores, fruto das dívidas que a SAD tem por saldar. O Processo Especial de Revitalização (PER) da SAD do Desportivo das Aves reparte dívidas totais de 17,1 milhões de euros por 110 credores.

O direção do clube separou-se da SAD e inscreveu uma equipa na última divisão distrital da AF Porto, onde vai competir esta temporada.