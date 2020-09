Boavista renova contrato com Gustavo Sauer

O Boavista anunciou, em comunicado, a renovação de contrato com Gustavo Sauer, até 2023.

O extremo brasileiro cumpre a terceira época no Boavista e ficará ligado por mias três épocas. Sauer, de 27 anos, já ultrapassou a melhor marca no Boavista com os dois golos apontados ao Nacional, na primeira jornada da I Liga.

"É um sonho realizado. Desde que cheguei que fui muito bem recebido. É onde me sinto em casa. Estou muito feliz pelo meu esforço ter sido recompensado. Sempre dei o meu melhor pelo clube e vou continuar a dar neste projeto novo e ambicioso. Temos tudo para dar certo", disse, em declarações aos meios do clube.

Sauer soma um total de 41 jogos e quatro golos com a camisola do Boavista.

Formado no Joinville, Sauer passou ainda pelo Paraná, Metropolitano, Daejeon Hana Citizen, da Coreia do Sul e Botev Plovdiv, da Bulgária.