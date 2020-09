Wolverhampton confirma contratação de Nélson Semedo

Contratado ao Benfica por 30,5 milhões de euros, mais 10,2 milhões em bónus concretizados (5,1 milhões a cada 50 jogos disputados), Semedo representou o Barcelona nas últimas três épocas, tendo feito dois golos e 11 assistências em 124 jogos. Na temporada passada, registou um golo e seis assistências em 42 partidas.

Nélson Semedo já tinha assumido, na terça-feira, numa mensagens aos adeptos, que ia deixar o Barcelona, ao fim de três temporadas.

"Muito obrigado ao Barcelona por me dar a oportunidade de viver o sonho de vestir esta camisola, de jogar no Camp Nou. Foram três anos maravilhosos que nunca vou esquecer. Desejo-vos a maior sorte do mundo", escreveu o internacional português, no Instagram.

Nélson Semedo é o terceiro jogador português que o Wolverhampton contrata neste mercado, depois de ter garantido, junto do FC Porto, a transferência definitiva de Fábio Silva e o empréstimo de Vitinha.

O clube inglês tem nove jogadores portugueses no plantel principal, orientado por Nuno Espírito Santo: Rui Patrício, Nélson Semedo, Rúben Vinagre, Rúben Neves, João Moutinho, Vitinha, Pedro Neto, Podence e Fábio Silva. Diogo Jota deixou de faser parte deste contingente, depois de ser transferido para o Liverpool.