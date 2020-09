Oficial. Luis Suárez no Atlético Madrid

O Barcelona confirmou, esta quarta-feira, a saída de Luis Suárez para o Atlético de Madrid.

O avançado uruguaio, de 33 anos, vai custar, para já, seis milhões de euros aos colchoneros.

Suárez estava no Barça desde 2014, fez 198 golos em 283 jogos pelos catalães e conquistou uma Liga dos Campeões, quatro campeonatos, quatro Taças do Rei e duas Supertaças.

O jogador vai ainda fazer uma conferência de imprensa na cidade condal esta quinta-feira.

Luis Suárez assina por duas épocas e pode agora fazer dupla no ataque do Atlético de Madrid com João Félix.