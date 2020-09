Frank de Boer é o novo selecionador da Holanda

A Federação Holandesa de Futebol confirmou a contratação de Frank de Boer para o comando técnico da seleção.

O treinador de 50 anos deixou o Atlanta United, da MLS e regressa à seleção holandesa, onde foi adjunto no Mundial 2019, prova em que a Holanda chegou à final.

De Boer assinou um contrato válido por dois anos, o que significa que estará no Campeonato da Europa, no próximo ano, e no Mundial 2022, no Catar.

O técnico arrancou carreira em 2010, no Ajax, onde esteve seis temporadas. Seguiram-se passagens pelo Inter de Milão, Crystal Palace e Atlanta United.