Cristiano Ronaldo fora da luta pelo título de melhor jogador do ano da UEFA

Cristiano Ronaldo foi apenas o décimo mais votado para o prémio de melhor jogador do ano da UEFA.

O avançado português, de 35 anos, foi campeão de Itália pela Juventus, no entanto, caiu nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Os três finalistas são o belga Kevin de Bruyne, do Manchester City, e o alemão Manuel Neuer e o polaco Robert Lewandowski, ambos do Bayern Munique, que venceu a Liga dos Campeões.

Empatados no quarto lugar, ficaram o argentino Lionel Messi, do Barcelona, e o brasileiro Neymar, do Paris Saint-Germain, finalista vencido da Champions, com 53 pontos. O alemão Thomas Muller (Bayern) ficou em sexto, com 41 pontos, e o francês Kylian Mbappé (PSG) foi sétimo, com 39.

Em oitavo, o espanhol Thiago Alcántara (Bayern/Liverpool, 27 pontos) e, em nono, o alemão Jshua Kimmich (Bayern, 26 pontos). Ronaldo completa o "top-10", com 25 pontos.

Cristiano Ronaldo também falhou os três finalistas para o prémio de melhor avançado do ano. O internacional português ficou em oitavo.

Os vencedores serão anunciados a 1 de outubro, na cerimónia do sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões 2020/21.

Finalistas dos principais prémios individuais





Melhor guarda-redes: Navas (PSG), Neuer (Bayern), Oblak (Atlético Madrid)

Melhor defesa: Alaba (Bayern), Davies (Bayern), Kimmich (Bayern)

Melhor médio: De Bruyne (City), Muller (Bayern), Thiago (Bayern/Liverpool)

Melhor avançado: Lewandowski (Bayern), Mbappé (PSG), Neymar (PSG)

Melhor treinador: Flick (Bayern), Klopp (Liverpool), Nagelsmann (Leipzig)

Melhor jogadora: Bronze (Lyon), Harder (Wolfsburgo/Chelsea), Renard (Lyon)