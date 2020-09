Programa de aceleração ajuda doentes e cuidadores a desenvolver soluções

“A nossa ideia é ajudar doentes e cuidadores informais a valorizar as ideias e produtos que desenvolveram para eles próprios. É essa a lógica do Patient Innovation. No site temos cerca de duas mil e quatrocentas soluções e neste programa (Bootcamp) que começou em Lisboa, prossegue (virtualmente) em Barcelona e termina em Copenhaga, temos projetos de doze países. O objetivo é ajudar a desenvolver, antes de mais o produto e depois, a sua comercialização para que possa ter impacto no maior número possível de pessoas”, explica à Renascença o fundador da plataforma, o investigador Pedro Oliveira.

As soluções criadas pelas equipas que incluem pelo menos um doente e/ou um cuidador informal, estão em diferentes fases de desenvolvimento. “Uma das coisas que aprendem no bootcamp é que há vários níveis e estádios. Muitas pessoas pensam apenas na parte técnica mas depois isso tem que, por um lado interessar às pessoas, por outro ser fácil de usar e eficaz. E nem todos conhecem esses passos”, refere a Diretora da Equipa Médica, Helena Canhão.

Ou outra aplicação que permite identificar os locais onde é possível aceder em cadeira de rodas. Uma solução boa para os utilizadores, mas também para as autarquias. Neste caso, o objetivo é que tentar que haja comunicação a nível europeu e reunir todas as aplicações que já existem e respetivos dados.

E dá alguns exemplos: um aplicação de telemóvel em que é possível tirar fotografias a uma lesão de pele e transmiti-la para uma consulta à distância – o que já existe – mas neste caso, com informação associada e a possibilidade do doente ir registando a evolução, se tem sintomas associados, etc. Ou seja, permite um diagnóstico mais precoce e eventualmente, evitar que evolua para um cancro de pele.

No fim de Outubro, na Universidade de Copenhaga, está a prevista a apresentação do produto - em sessões de pitch - para potenciais financiadores.

A semana de Lisboa incluiu uma sessão sobre liderança, a cargo do professor universitário, Miguel Pina e Cunha.

Frisando que “liderança é trazer novidade ao mundo e fazer as coisas mudar no sentido positivo”, classifica o projeto Patient Innovation como “exemplar, uma nova forma de ver os problemas de saúde que junta várias partes, não se baseia no conhecimento de apenas uma área”. Para Miguel Pina e Cunha, é uma forma de dar às pessoas que conhecem bem os problemas porque os vivem todos os dias, o poder de ajudar a resolvê-los.

A tecnologia ao serviço dos doentes e cuidadores

A belga Joke Van der Auwera desloca-se de cadeira de rodas e com a sua equipa está a desenvolver uma aplicação – On Wheels – que permite mostrar quais são os locais que lhe são acessíveis, tendo em conta as características da sua cadeira.

Uma app gratuita que também ajuda as cidades nas respostas para as pessoas com mobilidade reduzida que usam cadeiras. “Temos uma plataforma que recolhe todos os dados e podemos mostrar aos responsáveis quais são as ruas, lojas, restaurantes, cafés, museus, serviços, etc, que são acessíveis e os que não são. A partir daí podem fazer as adaptações necessárias e tornar os locais mais acessíveis.

A aplicação já existe há cinco anos e em menos de um ano deverá estar pronta uma nova versão. “Esperamos que cresça por toda a Europa, mas vai levar algum tempo”. Até agora não teve qualquer apoio financeiro, mas Joke espera que o bootcamp contribua e atraia o interesse de potenciais investidores.

Com um jantar do grupo marcado para o Castelo de S.Jorge, não foi fácil para Joke lá chegar. Ainda assim, beneficiou de “uma solução especial para mim, arranjaram um táxi acessível que me deixou mesmo à entrada”, confidenciou à Renascença.

O objetivo é que se deixe de arranjar soluções” especiais” e todos os que precisam possam chegar onde querem.

A equipa de Nicola Filzmoser também está a desenvolver uma aplicação que pretende ajudar as crianças com dor crónica, nomeadamente, enxaquecas.

Através de um jogo, a Happyr Health explica aos mais novos o que significa ter dores frequentes e como lidar com elas. Nicola sabe bem do que fala já que sofre de enxaquecas desde os seis anos. “Mudaram muito a minha vida, agora sei com o lidar com elas e quero passar esse conhecimento. O mesmo acontece com o meu sócio.

“Ajudamos as crianças a lidar com a dor em situações sociais, emocionalmente e não fisicamente. Ainda não há cura para as enxaquecas, há alguma medicação que resulta, mas é melhor que saibam o que fazer, para que se sintam melhor sem estar sempre a recorrer à medicação”, explicou à Renascença.