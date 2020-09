Pataforma portuguesa divulga soluções criadas por doentes e cuidadores informais

“O que me interessa muito na minha investigação é a origem dos produtos e serviços. E quando percebi isso na saúde, vi que havia aqui um enorme potencial e era irónico que ninguém estivesse a pensar nisso. O tempo mostrou que tínhamos razão, demonstrando que há soluções fabulosas, muitas já foram validades, estão no mercado e têm um enorme impacto na vida dos doentes”, revela Pedro Oliveira com satisfação e orgulho.

A Patient Innovation é uma associação sem fins lucrativos que nasceu em 2014. “No âmbito da nossa investigação percebemos que, por vezes, os doentes e cuidadores são muito inovadores, mas os especialistas tendem a ignorar essas inovações. E no início, quando começámos a dizer que há soluções fabulosas que são desenvolvidas pelos doentes, havia quem olhasse par nós com uma certa condescendência, pensando que não sabíamos do que estávamos a falar”, recorda o fundador da plataforma registada em Portugal, o investigador e professor de Gestão de Inovação da NOVA SBE, Pedro Oliveira, atualmente a dar aulas na Universidade de Copenhaga, na Dinamarca.

Conhecem melhor do que todos as dificuldades que passam diariamente para ultrapassar os obstáculos que a doença lhes coloca, como doentes ou como cuidadores informais. Criam soluções e querem partilhar com outros as vantagens que têm.

Está registada em Portugal, mas tem alcance global. Já conta com cerca de 2400 soluções/inovações. O número cresce à média de três por dia. A comunidade de visualizadores tem mais de 1,4 milhões de pessoas, com 120 mil utilizadores frequentes.

"Chamo-me Richard Roberts, sou conhecido por ter ganho o Nobel"

É com grande entusiasmo que Pedro Oliveira conta como é que Patient Innovation ganhou o apoio de dois prémios Nobel, logo no início do projeto. Tudo aconteceu na sequência da apresentação realizada numa conferência para médicos. Apesar do nervosismo, correu bem e no fim, muita gente queria falar com o especialista português em gestão de inovação.

Depois de ter recebido a oferta de apoio financeiro de uma representante da Fundação Peter Pribilla, alguém se lhe dirigiu elogiando a apresentação como “muito gira”, mas logo referindo que se via que Pedro Oliveira não percebia nada de medicina. Queria por isso, ajudá-lo e até estava disposto a trazer mais alguns amigos.

O fundador da plataforma confessa que ficou um pouco aborrecido e não ligou muito homem que insistia em o querer ajudar. Só ficou bem atento quando este o confrontou com o facto de “estar com a cabeça noutro lado”, sendo por isso melhor deixar-lhe os contractos. Com uma nota de despedida: “Não me cheguei a apresentar, o meu nome é Richard Roberts e sou mais conhecido por ter ganho o Nobel da Medicina em 1995. E quando falei de trazer amigos, estava a pensar também noutros Prémio Nobel”.

Para Pedro Oliveira, este apoio foi absolutamente crucial para o crescimento do projeto. Sir Roberts trouxe mais outro laureado, o israelita Aaron Ciechanover, Nobel da Química. Ambos integram o Conselho Consultivo, com outros especialistas mundiais, uma “Advise Board” muito importante para ajudar a validar as soluções antes de serem partilhadas.

Na altura, Sir Roberts confessou a Pedro a Oliveira que a plataforma o tinha interessado não como médico, mas sobretudo como cuidador de um filho tetraplégico, na sequência de um acidente de automóvel: “As inovações mais importantes que mudaram a minha vida e a da minha família não foram feitas porque sou um Nobel; vêm da minha experiência de pai e cuidador, das alterações que fiz lá em casa para que a cadeira de rodas funcionasse, a cama, etc”.