OIT: Trabalhadores perderam 3 triliões de euros com a pandemia

O último relatório da OIT sobre “Covid-19 e o Mundo do Trabalho”, divulgado nesta quarta-feira, frisa que as “perdas devastadoras” de horas de trabalho causadas pela pandemia trouxeram uma queda massiva dos rendimentos dos trabalhadores em todo o mundo.

As estimativas apontam para uma queda de 10,7% no rendimento, a que correspondem menos 3,5 triliões de dólares, o equivalente a três triliões de euros, nos primeiros nove meses deste ano, quando comparado com o mesmo período do ano passado.

O documento admite que as perdas globais de horas de trabalho foram “consideravelmente maiores” do que as estimadas no relatório de 30 de junho.

E refere alguns exemplos: a estimativa revista do tempo global de trabalho perdido no 2.º trimestre, comparado com os últimos três meses de 2019 é de 17,3%, mas em junho, a estimativa apontava para 14%. O que significa uma perda de horas de trabalho equivalente a 495 milhões de empregos em vez de 400 milhões.

Para o terceiro trimestre, as previsões apontam para perdas equivalentes a 345 milhões de empregos a tempo completo. E no quarto trimestre a situação deverá piorar.