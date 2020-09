Fim das moratórias. Negoceie antes de acumular demasiadas faturas, diz Deco

Veja também:

Terminam, no final do mês, as moratórias de serviços essenciais como eletricidade, gás, água e telecomunicações – ou seja, a impossibilidade de o fornecedor cortar o serviço por falta de pagamento.

Este benefício - concedido a famílias que tenham perdido 20% do rendimento, em que haja desemprego e pessoas infetadas com Covid-19 – termina no dia 30 de setembro e a Associação de Defesa do Consumidor aconselha os consumidores a pensarem já no mês de novembro.

“Deve fazer uma negociação para pagar os valores em dívida em prestações mensais, um acordo de pagamentos que pode iniciar-se apenas no mês de novembro. O ideal, de facto, é chegar a uma negociação e não deixar as faturas pendentes durante muito tempo, porque depois começando o período do inverno vêm as faturas regulares que se vão acumular com estes acordos de prestações e pode agravar a situação familiar”, avisa a jurista Carolina Gouveia, da Deco.

Em declarações à Renascença, a especialista recorda ainda que, para prolongar os apoios, “é preciso demonstrar” que se encontra numa das situações abrangidas pelas moratórias.