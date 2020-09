Apenas 15% das empresas cumpre prazos de pagamentos a fornecedores

Em agosto de 2020, apenas 15,4% das empresas em Portugal pagaram dentro dos prazos acordados com os seus fornecedores, de acordo com o estudo Covid-19 – Cumprimentos e Risco de Pagamento das Empresas realizado pela Informa D&B.

O incumprimento dos prazos de pagamento é transversal a todos os setores, mas agravou-se em alguns setores que sofreram um impacto alto em relação à Covid-19, de acordo com o Estudo sobre Impacto Setorial da Covid-19 realizado em maio pela Informa D&B.

No setor do alojamento e restauração, apenas 7,9% das empresas cumpriam os prazos de pagamento em junho, menos 4,4 pontos percentuais do que em fevereiro. Nos transportes, a percentagem de cumpridoras mantém-se a um nível muito baixo (7,4%) mas as empresas que registaram atrasos superiores a 90 dias aumentaram 1,4 pp’s face a fevereiro, sendo agora 11,7%. Neste setor agravou-se também o valor médio do atraso, que agora é de 36,8 dias.

O risco associado ao recebimento por parte do cliente é uma das grandes preocupações dos gestores, no que respeita às suas decisões sobre crédito comercial. Segundo o indicador de Risco Delinquency desenvolvido pela Informa D&B (um modelo preditivo que indica qual a probabilidade de, nos próximos 12 meses, uma empresa pagar aos fornecedores com atrasos superiores a 90 dias) a percentagem das empresas com risco mínimo ou reduzido é agora de 41,3%, menos 0,9 pp do que em dezembro de 2019.

Contribuíram para esta redução essencialmente as empresas de dimensão reduzida dos setores mais afetados pela pandemia, como o alojamento e restauração e o retalho. Existem igualmente 52 mil empresas que apresentam risco elevado ou médio-alto, maioritariamente microempresas.