A Covid-19 acelerou a passagem da Nevaro da universidade para o mercado

O processo de formalização da Nevaro, recorda a jovem de 23 anos, não foi tarefa fácil.

“Foi complicadíssimo, porque a nossa equipa é muito científica, com 'background' de engenharia ou de biomédica, e outros de mecânica. Esta parte, apesar de termos 'background' em empreendedorismo e negócio, foi uma aventura”, afiança Rita.

Mais projetos… vem aí o Holly

Dois dias depois estava criada a empresa. Houve algum receio, lembra Rita, até porque o produto inicial era muito diferente. “Há sempre o receio de isto não resultar. Vamos ter mais despesas, e depois não conseguirmos dar resposta. Para sermos sinceras, decidimos fazer isto porque é algo maior”, declara a empreendedora que com a Nevaro na mala, correu vários países europeus, e até já viajou para a China para participar em várias feiras e competições de start-ups.

Rita e Francisca são metade da equipa, a outra metade é formada por Miguel Lopes e André Manso.

André é responsável por toda a parte de desenvolvimento tecnológico da empresa. É ele que diz que o grupo não quer ficar por este único produto.

Na calha está já outra ideia. O stress provocado pelo intenso trabalho para arrancar com uma nova empresa, e as dificuldades do trabalho remoto que obrigaram a várias horas de trabalho, fizeram com que alguns elementos da equipa começassem a dar sinais de esgotamento. Mas o que podia ser só um problema levou estes jovens a uma nova solução. E assim apareceu uma segunda aplicação: a Holly.