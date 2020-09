Rui Águas: "Indefinição no plantel do Benfica não é positiva"

Rui Águas, antigo avançado do Benfica, considera que o plantel já devia estar praticamente fechado e que a indefinição não é positiva.

A cerca de 10 dias do fecho do mercado de transferências, o Benfica tem vários dossiers por fechar, nas saídas e nas entradas. Em entrevista a Bola Branca, Rui Águas salienta que o clube "tem de estar muito bem de saúde", para o investimento que fez, "uma surpresa no contexto de crise em que vivemos". Contudo, deixa um alerta:



"Estes acertos finais são importantes e tardam a acontecer. Esta indefinição do plantel é sempre algo que não é bom, porque os jogadores olham uns para os outros e não sabem se no dia seguinte terão os mesmos parceiros de balneário. Isso nunca é positivo."

Entre os casos ainda por tratar, encontram-se os de Carlos Vinícius e Seferovic, dois jogadores que têm sido apontados a outras paragens, face à contratação de Darwin Nuñez, por 24 milhões de euros.

Para Rui Águas, a existência de tantos jogadores de qualidade para a mesma posição "pode ser um desperdício". Contudo, sublinha também que terá de haver um equilíbrio na gestão do plantel. Embora a Liga dos Campeões já não seja uma realidade, há Liga Europa e competições internas para disputar até ao final.

Uma incerteza e um desejo para dois jovens

Entre elogios aos três pontas de lança, Rui Águas reconhece, sobre o reforço Darwin Nuñez, que "não se sabe bem o que pode dar".

"É um rapaz que vem da II Liga, quer queiramos, quer não. A II Liga é boa em Espanha, mas é um primeiro ano em que dá nas vistas e em que vem para uma exigência muito maior", explica o antigo goleador.



Opinião formada e muito positiva é a que expressa sobre Gonçalo Ramos, avançado da formação que se tem destacado pelos golos alcançados, mais recentemente pela equipa B.

"Queira Deus que ele tenha a cabeça onde parece ter, porque qualidades extra tem. Até no jogo aéreo, o que não é comum. Tem impressionado bastante. Esperemos que continue assim para o bem do seu clube e da seleção nacional", concretiza Rui Águas.