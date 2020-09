Jorge Jesus. “Falta-me ganhar a Champions”

O treinador do Benfica explicou o porquê do regresso a Portugal e garantiu que ainda quer vencer a Liga dos Campeões.

Em entrevista a Cristina Ferreira, na TVI, Jorge Jesus (JJ) deu dois motivos para voltar ao Benfica.

“Primeiro motivo, a pandemia; segundo, o projeto que o presidente do Benfica me apresentou. Trabalhei seis anos com ele, é o presidente que melhor me conhece e o presidente que melhor conheço. Apresentou-me projeto vencedor, de dimensão elevada. Achava que ficaria mais um ano no Brasil e só ele é que podia convencer-me”, referiu.

Jesus não tem dúvidas. O Benfica tem grandes condições para se trabalhar e está a preparar um projeto “ambicioso e vencedor”. Apesar disso, esclarece: “O projeto da Europa não passa por um ano”.

De recordar que o Benfica perdeu o acesso à Liga dos Campeões, com uma derrota diante do PAOK, e vai jogar Liga Europa.

“Duvido que alguma equipa do mundo tenha a qualidade de trabalho e as condições de exceção que temos no Seixal e na Luz. Duvido”, acrescentou.

Questionado na TVI sobre como era como treinador, JJ explicou: “Não sou um treinador muito paizão. Eu sou um treinador. Tenho uma forma de trabalhar muito exigente. E uma forma de comunicar que eles [jogadores] entendem perfeitamente. Quando estou a exigir, eles sabem que é para o bem deles”.

“O meu maior orgulho é ouvir jogadores dizerem que sou diferente, que cresceram comigo, que aprenderam comigo. Isso é o que me preenche”, referiu.

A reforma ainda está longe para o técnico. “Quando tens amor e paixão por aquilo que fazes, tens a mesma vontade. Adoro o que faço”.

E assim sendo, o que falta a Jorge Jesus enquanto técnico, depois de já ter ganho campeonatos, taças e a Libertadores? “Falta-me ganhar a Champions e um campeonato do mundo”.

O técnico dos encarnados deixou elogios aos adeptos do Flamengo e repetiu: “Tenho a convicção que não vou acabar a carreira em Portugal”.