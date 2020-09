Benfica encaixa 750 mil euros com transferência de Nélson Semedo para os Wolves

O lateral-direito, que jogou no Benfica entre 2012 e 2017, rende aos espanhóis 30 milhões de euros, significando que os clubes por onde o jogador passou, entre os 12 e os 23 anos, dividem 5% do valor total. No caso, 1,5 milhões de euros.

O Benfica terá direito a 750 mil euros pela transferência de Nélson Semedo , do Barcelona para o Wolverhampton, ao abrigo do mecanismo de solidariedade da FIFA, que compensa os clubes formadores.

Com esta transferência, o Benfica, por outro lado, deixa de poder ganhar cinco milhões euros referentes à segunda tranche de objetivos fixada no acordo com o Barcelona, quando o jogador rumou a Espanha no verão de 2017.

Na altura da transferência para o Barça, para além do valor base de 30,5 milhões de euros, a SAD encarnada acordou que o Benfica receberia mais cinco milhões de euros a cada 50 jogos completados por Nélson Semedo, desde que jogasse, pelo menos, 45 minutos em cada um deles. O lateral esteve num total de 97 jogos. Ficou a três de completar a segunda série.