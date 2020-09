​“O Ano da Morte de Ricardo Reis” chega ao cinema. “É um aviso enorme sobre a humanidade”

O conhecido livro do Prémio Nobel da Literatura José Saramago "O Ano da Morte de Ricardo Reis" foi agora adaptado ao cinema pelo realizador João Botelho.



O filme vai estrear nas salas de cinema no próximo dia 1 de outubro, mas esta terça-feira à noite será a antestreia no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

Filmado a preto e branco, a pelicula tem como protagonistas o ator brasileiro Chico Diaz como Ricardo Reis e o português Luís Lima Barreto, como Fernando Pessoa.

É um regresso do realizador João Botelho ao universo do poeta dos heterónimos, com um livro de Saramago que pode servir de alerta para os dias de hoje, diz o realizador.

“A personagem principal deste romance não é só o Pessoa, que é um fantasma, ou o Ricardo Reis, a quem ele inventou um regresso. É um confronto entre um criador e uma criatura, mas com um fundo trágico que eu acho que é o herói principal que é o ano de 1936, o ano de todos os perigos: o início do fascismo italiano, do nazismo, da Guerra Civil de Espanha, o fascismo português. E depois de repente isto é muito parecido… Temos os Bolsonaros, os Trumps, os Erdogans, os Orbans… É um aviso enorme sobre a Humanidade”, diz o cineasta.

Além do filme, estará patente uma exposição no CCB com os materiais gráficos do filme e com o material utilizado por José Saramago para as pesquisas para o romance, como as anotações tiradas na agenda a partir das pesquisas feitas na Biblioteca Nacional, e réplicas dos jornais da época.

A estreia internacional será no Festival de Sevilha, e está já marcada a sua participação na Mostra de Cinema de São Paulo. Dentro de um ano vai dar origem a uma série de cinco episódios, a exibir pela RTP.

A adaptação de "O Ano da Morte de Ricardo Reis" teve um custo de 1,5 milhões de euros, e contou com o apoio do Instituto do Cinema e do Audiovisual, do Ministério da Cultura, da Câmara Municipal de Lisboa, do Turismo de Portugal e da RTP.