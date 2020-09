​Jovane Cabral "pode ser muito útil" na liga inglesa, diz antigo treinador

Jovane Cabral "pode ser muito útil para qualquer clube da Premier League". Em Bola Branca, Luís Martins, que treinou o extremo no Sporting na transição da equipa B para a equipa principal, aprova a possível transferência do cabo-verdiano para o Southampton.

Luís Martins, que também conhece bem a Premier League, onde foi adjunto de André Villas-Boas no Tottenham, destaca o potencial de Jovane Cabral e acredita que pode dar muito mais do que já mostrou no Sporting.

"Não tenho dúvida que o Jovane pode ser muito útil a qualquer clube da Premier League que o tente contratar. Tem o perfil de jogo e um potencial de rendimento que valerão à atenção do 'scouting' dos clubes. Está ainda numa fase de potenciar a sua performance, no seu projeto de formação, desde que chegou ao Sporting, aconteceu tudo muito rápido. Estamos na presença de um jovem talentoso, com potencial", disse.