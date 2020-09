Aberdeen à lupa de Ryan Gauld. Cuidado com Ferguson, Wright e Hedges

Ryan Gauld, ex-jogador do Sporting, avisa que o Aberdeen vai dividir o jogo em Alvalade, na terceira pré-eliminatória da Liga Europa, e destaca os jogadores mais perigosos dos escoceses.

Nascido há 24 anos em Aberdeen, passado pelo Sporting e agora no Farense, o escocês Ryan Gauld aceitou falar a Bola Branca acerca do jogo entre o Sporting e o clube da sua terra natal.

O avançado adverte para as dúvidas que Rúben Amorim ainda possa ter para a equipa, uma vez que o Sporting não tem qualquer jogo oficial disputado esta época. O Aberdeen pode aproveitar essa fraqueza para ferir o leão e tentar reagir em Alvalade à pesada derrota, por 3-0, sofrida em casa, diante do Motherwell, no domingo.



"O Aberdeen teve muitas dificuldades nesse jogo, mas antes fez boas exibições e conseguiu bons resultados. Acho que o Aberdeen vai fazer um bom jogo em Alvalade, beneficiando, também, de todas as dúvidas em torno da equipa do Sporting devido à pandemia. Será uma partida equilibrada e as duas equipas terão oportunidades para marcar golos", refere Gauld, conhecido como o "Messi escocês".

Ryan Gauld está bem identificado com o plantel do Aberdeen. O avançado ex-Sporting destaca nomes como Ferguson, Scott Wright e Ryan Hedges, que podem fazer a diferença em Alvalade.

Já a saída iminente do defesa internacional escocês Scott McKenna para o Nottingham Forest (que tem sido notícia em Inglaterra) não deixaria de fragilizar o Aberdeen, considera.



Regresso amargo mas promessa de melhor





Nesta entrevista a Bola Branca, Ryan Gauld aborda a estreia do Farense no regresso à I Liga, com uma derrota (2-0) no terreno do Moreirense: "Não começámos bem mas, há que seguir em frente."

Os algarvios recebem o Nacional, no domingo, para a segunda jornada. O avançado escocês promete um Farense a lutar jogo a jogo pela permanência e à procura de uma resposta positiva ao desaire sofrido na deslocação a Moreira de Cónegos.



"As equipas têm muita qualidade e sabemos que a nossa tarefa será difícil, mas vamos lutar pelo objetivo do Farense, que é a manutenção na I Liga", sublinha o melhor jogador da II Liga da última época.

Ryan Gauld veio para Portugal em 2014, para Alcochete. Tem 24 anos de idade e mais um de contrato com o Farense, para onde se mudou no verão de 2019, depois de ter sido emprestado pelo Sporting ao Hibernian, da Escócia. Associado a clubes da Premier League e do Championship, Gauld diz estar totalmente focado em fazer uma boa época no Farense e só depois pensará numa hipotética saída.