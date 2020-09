“O olhar sobre o jornalismo de inspiração cristã é um olhar desconfiado”

O jornal deu nome à rua onde fica sedeado o "Notícias da Covilhã", um centenário, nascido no dia 18 de maio de 1919.

Nssa data, publicava-se o número 1. O diretor era o cónego Manuel Anaquim. Hoje, é o padre Luís Miguel Pardal Freire, 40 anos, jornalista formado e com carteira profissional. Sai da igreja em passo apressado, esperam-no na redação. “É a toda a hora, toda a gente precisa de conselhos, neste caso era uma festa religiosa e querem noticiá-la no jornal 'Notícias da Covilhã'”, explica, enquanto o telefone não para de tocar.



Mas como foi um parar um padre ao jornalismo? “Antes de ser padre, era professor de Português do ensino secundário. Depois, fiz o curso de Teologia e, após quatro anos de sacerdócio, o bispo da Guarda desafiou-me a estudar jornalismo. Terminei a tese de mestrado em 2017, na UBI, e há quase dois anos fui nomeado por D. Manuel Felício para assumir estas funções no jornal."

O padre Luís Freire encara estas funções como “uma grande responsabilidade”, principalmente em tempos de pandemia que afetaram o panorama da imprensa regional. “Tem sido um desafio, uma plena dor de cabeça. A imprensa regional passa por um momento muito difícil e a pandemia veio complicar a nossa situação, é uma grande responsabilidade gerir um jornal com 101 anos. Procuro manter viva a esperança de que o problema de hoje já não existe amanhã. Nos dois primeiros estados de emergência, optámos por fazer apenas edição 'online', mas não saímos do mapa da informação. Enviámos o jornal para os assinantes e facultámos os PDF gratuitamente no nosso site”, conta.

Padre com duas paróquias - São Martinho e Santo André da Boidobra - está ainda envolvido na Pastoral Juvenil e Universitária, tudo isto a conjugar com o papel de jornalista e de diretor do jornal centenário. “O dia começa sempre com oração e espiritualidade, sendo que as manhãs são de escritório e redação, e as tardes de paróquia e atendimento às pessoas. No tempo livre, faço os trilhos pela Serra da Estrela e dedico-me à leitura”, conta.