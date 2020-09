Mensagem do Papa. D. Anacleto Oliveira foi “autêntica testemunha do Evangelho”

O Papa enviou mensagem para a celebração das exéquias de D. Anacleto Oliveira, lamentando o “trágico acidente” que vitimou o bispo de Viana do Castelo, recordando como “autêntica testemunha do Evangelho”.

O texto foi lido por D. Ivo Scapolo, núncio apostólico em Portugal, no início da celebração que decorre na catedral do Alto Minho.

“Consternado pelo trágico acidente que vitimou D. Anacleto, o Santo Padre apresenta sentidas condolências e assegura viva solidariedade ao clero e fiéis da Diocese de Viana do Castelo e também à Diocese de Leiria-Fátima, como à sua família enlutada”, refere.

O Papa reza por um “zeloso pastor, que foi autêntica testemunha do Evangelho no meio do seu povo, apontando a senda da verdade na caridade e do serviço à comunidade”.

A mensagem, enviada através do secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, exorta a sua comunidade diocesana a seguir o rasto evangélico por ele deixado, sabendo que não caminha sozinha, mas com Cristo, seu Senhor”.

Francisco concedeu aos fiéis em luto pelo bispo defunto e a quantos participam na celebração das exéquias a sua bênção apostólica, “como sinal de sincera participação no sofrimento comum”.

A missa foi presidida por D. Jorge Ortiga, arcebispo de Braga e responsável pela província eclesiástica em que se integra a Diocese de Viana do Castelo.