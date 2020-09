D. Anacleto Oliveira foi alguém que se deu por completo, um servo ao serviço do outro. Na homilia da missa exequial do bispo de Viana do Castelo D. Jorge Ortiga, arcebispo primaz de Braga, apelou a uma conversão ao Evangelho.



A Igreja necessita de se converter ao Evangelho, porque não basta um anúncio superficial da palavra, disse D. Jorge Ortiga.

“A Igreja necessita de se converter ao Evangelho, hoje mais do que nunca, compreendendo esse Evangelho na sua autenticidade e, sobretudo, vivendo-o, no anúncio e na transparência. O Papa Francisco fala de transbordamento, deixar-se possuir pela palavra para a colocar no mundo como semente”, declarou o arcebispo de Braga.

D. Jorge Ortiga lembrou depois que a atual pandemia de Covid-19 só pode ser ultrapassada pela solidariedade pela solicitude.