​"A dureza da morte de D. Anacleto obriga-nos a retomar a sua missão", diz arcebispo de Braga

"Falar de serviço é uma novidade que causa estranheza a muitos, mas é com esta radicalidade que mostramos que o Evangelho mantém uma novidade permanente. Este lema pode ser para nós, que conhecemos D. Anacleto, e particularmente para todos os cristãos da diocese de Viana do Castelo, um verdadeiro testamento", afirmou o arcebispo primaz de Braga.

Na cerimónia em memória do bispo de Viana do Castelo, que morreu na última sexta-feira, num despiste de automóvel, estiveram presentes o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, membros da Comissão Episcopal Portuguesa e da diocese de Viana do Castelo, além de autoridades locais.

Para isso, as comunidades devem ter um papel ativo. "Terão de ser cada vez mais misericordiosas, compassivas, interventivas, solícitas, generosas, inclusivas, proativas no amor".

“A Igreja necessita de se converter ao Evangelho, hoje mais do que nunca, compreendendo esse Evangelho na sua autenticidade e, sobretudo, vivendo-o, no anúncio e na transparência. O Papa Francisco fala de transbordamento, deixar-se possuir pela palavra para a colocar no mundo como semente”, declarou o arcebispo de Braga.

A urna com os restos mortais do bispo de Viana do Castelo ficou, ao fim da tarde, na Sé de Viana do Castelo, onde vários fiéis vieram prestar uma última homenagem.

Amanhã, quarta-feira, segue para Leiria, onde será celebrada nova missa exequial e será sepultado no cemitério de Cordes, terra onde D. Anacleto nasceu.