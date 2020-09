FC Porto regressa da folga com as mesmas quatro baixas

Não há registo de evolução no quadro clínico do FC Porto, no regresso aos trabalhos, esta terça-feira, depois da folga do dia anterior.

Shoya Nakajima (treino integrado condicionado), Cláudio Ramos (treino condicionado e ginásio), Marcano (tratamento e ginásio) e Mbaye (tratamento) continuam a desfalcar o plantel às ordens de Sérgio Conceição, que prosseguiu a preparação para a visita ao Boavista, a contar para a segunda jornada do campeonato.

O FC Porto volta a treinar na quarta-feira, às 10h30, de novo no Olival.

O dérbi da Invicta, entre Boavista e FC Porto, está marcado para sábado, às 21h00, no Estádio do Bessa. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.